Молодий окупант у сецмережі продовжує погрожувати українцям.

Російський окупант з Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі під Києвом, погрожує, що повернеться в Україну і продовжить творити звірства.

Журналіст Дмитро Реплянчук з програми Слідство.info повідомив у Facebook, що українці знайшли сторінку Ткача в соцмережах і почали писати йому, що він кат і окупант. У відповідях українцям він не заперечує своїх злочинів і навіть погрожує їм:

"Як тільки я заїду знову до вас, я буду різати ваші голови";

"А ти розумієш, що я на твоїй землі, і вбиваємо ми вас, і трупи смердючі ходячі тільки ви, укропчики".

"Це не Путін пише і не шойгу. Це пише 20-річний окупант Михайло, який тільки недавно закінчив школу в своєму сраном Владивостоці, в дев'яти тисячах кілометрах від нашої країни. Якщо ви запитаєте, чому він хоче нас знищити? Він сам відповів: "Повалений уряд, щоб не вступили до складу НАТО, щоб не було Америки, під чию дудку ви танцюєте, підходу до Росії". Це все в його голові, він в це щиро вірить. Їм не може бути прощення. Ні 20-річному Михайлу, ні його співгромадянам", - написав журналіст.

Михайло Ткач родом з Владивостока. У 2017 році він закінчив школу, хотів стати рятувальником, але через два роки його призвали на військову службу. У 2022 році він разом з російською армією вторгся на територію України, де, за його власними зізнаннями, вбивав українців. За попередньою інформацією, саме його бригада №155 була в Бучі.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки сьогодні попередило, що російських військових, які вбивали цивільне населення Бучі, знову повернуть на війну в Україну. Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ.