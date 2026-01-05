Війна в Україні: експерт назвав два шляхи утримання фронту в 2026 році

Лакійчук висловив думку, що навіть якщо Росії віддати Краматорськ, ворог не зупиниться, бо Москві потрібна вся Україна.

Є два шляхи, які намагаються реалізувати Сили оборони України: знищити наступальний потенціал ворога та доукомплектувати армію, заявив в інтерв'ю Українського Радіо керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук.

На його думку, перевагу противника в живій силі можна зменшити, знищуючи його. Лакійчук зазначив, що це і називається "збити його наступальний потенціал".

Експерт зазначив, що мова йде не лише про бої на фронті, а й слід продовжувати наносити удари вглиб Росії, щоб знищувати склади боєприпасів, тилові бази противника, склади паливо-мастильних матеріалів, арсенали та важливі аеродроми.

Лакійчук додав, що це хоч і вкрай важливо, але недостатньо. Він пояснив, що Україні потрібно укомплектування армії.

"У нас бригади укомплектовані на 40-50%. А треба ж розуміти: підрозділ найбільш ефективний, коли він повністю укомплектований", - пояснив він.

За словами експерта, це не просто 10 солдатів, а один гранатометник, два кулеметники, стрільці, оператори дронів.

"Якщо у цій команді не вистачає когось, то це не просто мінус людина. Відділення без гранатометника – це втрата. Відділення без кулеметників – це втрата. Тому це не просто про більшу кількість людей. Це про укомплектованість підрозділів", - додав він.

Лакійчук визнав, що для того, щоб хоча на 70-80% укомплектувати підрозділ, потрібно проводити мобілізацію. Але, за його словами, з цим є проблеми.

"Найбільш успішні підрозділи у рекрутингу – це Третій штурмовий корпус і корпус "Азов". Вони укомплектовані контрактниками приблизно на 50%. Все інше – це мобілізовані", - розповів експерт.

На його думку, компенсувати провали в мобілізації шляхом рекрутингу просто не вийде.

"Треба дивитися на речі реально. І тут є два виходи: або ми всі готові встати і захищати свою державу, або вона просто обвалиться", - зауважив Лакійчук.

Також експерт зазначив, що ті, хто висловлюють думку, що якщо віддати ворогу Краматорськ, тоді Росія зупиниться, дуже помиляються.

"Стратегічна помилка тут у тому, що не заради Краматорська чи Слов’янська Москва затіяла цю війну. Москві потрібна Україна. І вони не зупиняться ні на Гуляйполі, ні на Покровську, ні на Краматорську, ні на Слов’янську. Далі буде Одеса, Запоріжжя, Харків. Це тварюка, яка буде відкушувати стільки, скільки зможе", - вважає Лакійчук.

Водночас, на думку експерта, в Росії все ж ресурсів на продовження війни не вистачає, про що й заявив російському диктатору Володимиру Путіну міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

"Бєлоусов казав: так, готуємося, продовжуємо наступ, але дайте додаткові ресурси. А Путін жорстко заявляв: дійте, але додаткових ресурсів я не дам, у вас ресурсів достатньо", - розповів Лакійчук.

Він додав, що наразі невідомо, чи достатньо у Росії ресурсів, але ця ситуація свідчить про те, що вони не безмежні. Тому, експерт не може точно сказати, чи ворог може піти на нову хвилю мобілізації, щоб продовжувати війну проти України.

"Поки що ми бачимо, що Путін жорстко виступає проти. Але якщо росіяни почнуть не просто не мати успіху, а зазнавати поразок, цілком можливо, що на це вони можуть підуть. До цього теж потрібно бути готовими", - підсумував експерт.

