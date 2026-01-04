Готують новий наступ: Трегубов розкрив, коли росіяни планують захопити Куп'янськ

Він зазначив, що вони активно готуються до нових штурмів, стягуючи сили поближче до міста.

У місті Куп'янськ залишається менше ніж 100 російських окупантів, але ворог активно перегруповується для нового наступу.

Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері 24 Каналу. Військовий зауважив, що ці окупанти перебувають у повному оточенні та мають проблеми із постачанням навіть з повітря.

Трегубов наголосив, що завданням росіян є взяття Куп'янська до лютого, тому росіяни підтягують свої сили на північ, щоб знову інфільтруватися в місто.

Ситуація в Куп'янську

Раніше Трегубов повідомляв, що окупанти в місті Куп’янськ на Харківщині залишаються в оточенні і ЗСУ їх поступово ліквідовують. Він зазначав, що на лівому березі Оскілу у ворога більш вдала ситуація з логістикою, на відміну від самого міста.

В кінці минулого року Трегуов розповідав, що намагаються зробити росіяни у Куп’янську. Він зазначав, що там тривають міські бої і прогнозувати ситуацію неможливо. Військовий повідомляв, що росіяни дуже активно намагаються завершити охоплення, прорватися ближче до центру південної частини міста.

