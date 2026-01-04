Росіяни одночасно обходять Лиман і пробують зайти в місто: в ЗСУ розкрили плани ворога

На Лиманському напрямку є великі проблеми з логістикою для обох сторін, повідомив Трегубов.

Росіяни намагаються обійти Лиман на Донеччині і одночасно інфільтруватися в місто. Про це в ефірі Суспільне Новини розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Вони хотіли б обійти Лиман, але паралельно спостерігаються спроби інфільтруватися в сам населений пункт. Тобто вони намагаються в нього увійти безпосередньо. Тут уже все йде у хід. Їм дуже цікаво вихід на Слов'янсько-Краматорську агломерацію", - пояснив він.

За словами Трегубова, цей напрямок дуже напружений, але росіяни там "добре отримують по зубах". Він додав, що на Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін, адже там велика "сіра зона".

"Оскільки проникнення БпЛА достатньо велике, тому для кожної сторони логістична операція це окрема тема, це окрема важкість", - наголосив військовий.

Як повідомляв раніше УНІАН, за даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState за минулу добу росіяни просунулися біля Костянтинівки на Донеччині та біля села Степова Новоселівка неподалік Куп'янська на Харківщині.

Також ми писали, що росіяни готують наступ на Куп'янськ. За словами начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, ворог планує взяти населений пункт до лютого 2026 року, тому зараз підтягує свої сили на північ, щоб знову інфільтруватися на його територію.

