Оновлений fast track постачання зброї передбачає, зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірку бойових характеристик безпосередньо на полі бою.

Міністерство оборони прискорило постачання нових зразків зброї до ЗСУ.

Згідно з повідомленням оборонного відомства, пришвидшення стало можливим завдяки ініційованим ним змінам до постанови Кабміну від 25.02.2015 № 345, що були внесені на засіданні Кабміну 21 листопада.

"Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів", - зазначають у Міноборони.

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Як повідомляється, раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців. Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою.

"В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)", - пояснюють в Міноброни.

Ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників ("мікро" та "міні") цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань. Відтепер держзамовник може закуповувати такі БплА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.

Україна нарощує виробництво зброї

Вітчизняний військово-промисловий комплекс досі не в змозі забезпечити військо усім необхідним, тому фокусується на виробництві найбільш затребуваного. Проте останні події свідчать про те, що саме зараз формується фундамент оновленого ВПК, який може стати одним з найпотужніших у світі.

Судячи з останніх заяв західних лідерів, Україна навряд чи може розраховувати на те, що рівень військової допомоги від Заходу надалі зростатиме. Скоріше – навпаки. Тому потрібно якомога швидше розвивати власне виробництво критично необхідних озброєнь. Серед того, чим вже може похвалитися Україна: різноманітні безпілотники, які, за словами багатьох експертів, є чи не основними геймчейнджерами цієї війни; ракетна програма – хоча й закрита, але вже відомо про далекобійні ракети "Нептун". Є й інші важливі галузі українського воєнно-промислового комплексу, які, вочевидь, розвиваються, проте відомо про них дуже мало. В умовах війни ця інформація є засекреченою.

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