Також стало відомо про вихід в Чорне море ворожого підводного човна "Варшав’янка" з чотирма "Калібрами" на борту.

На півдні Сили оборони знищили майже шість десятків окупантів разом з їхньою технікою та озброєнням.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони завдали противнику суттєвих втрат - ліквідовано 59 російських військових.

"Вдалося знищити чотири крупнокаліберні гармати та міномет, сім одиниць авто-бронетанкової та інженерної техніки. Влучно та результативно відпрацьовано по спостережному пункту та командноспостережному пункту мотострілецької роти", - розповіли у командуванні.

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Українські захисники наголошують, що противник продовжує застосовувати авіацію із спрямуванням керованих авіабомб. Зокрема, три таких снаряди ворог випустив на Бериславському напрямку по сільськогосподарських угіддях.

"З артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів окупанти обстрілюють правобережжя. Кількість обстрілів загарбники намагаються збільшувати. За минулу добу – понад 70, із застосуванням близько 370 снарядів. Внаслідок обстрілів поранено троє цивільних, з яких двоє дітей. Пошкоджено з півтора десятки будинків", - додали у "Півдні".

В той же час, корабельне угруповання ворога наразі розгорнуто у Чорному морі в кількості 11 одиниць, серед яких - підводний ракетоносій, спорядження якого - до 4 ракет типу "Калібр".

Йдеться про підводний човен проекту "Варшав’янка", який вийшов на чергування вчора пізно ввечері.

Що відомо про "Варшав'янку".

Згідно інформації з відкритих джерел, серія радянських і російських підводних човнів, побудованих в 1982-2000 роках, проекту 877 "Палтус" часто називають "Варшав'янка", оскільки спочатку передбачалося оснащення ними ВМС країн організації Варшавського договору.

Є човни проекту 636 "Варшав'янка" – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Є модернізованим варіантом експортного підводного човна проекту 877ЕКМ "Палтус" - 636 "Варшав'янка". Були спочатку розроблені як експортний варіант. Знаходяться на озброєнні Китаю, Алжиру, В'єтнаму та Росії.

Залежно від модифікації, "Варшав'янка" може розвивати швидкість над водою – до 17 вузлів, під водою – до 20 вузлів, гранична глибина занурення 300 м. Найбільша довжина "Варшав’янки" - 73,8 м, ширина корпусу – майже 10 м.

Автономність плавання такого підводного човна може складати 45 діб, його екіпаж – понад півсотні осіб. Вартість експортного варіанту, станом на 2009 рік, складала 300 млн доларів.

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