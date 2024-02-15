На лівобережжі агресор втратив майже сімдесят окупантів та потужну гармату "Гіацинт".

На півдні російська армія значно зменшила використання дронів, це сталося через туман. Як повідомили у прес-службі Сил оборони півдня України, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог продовжував терор населення прифронтових регіонів.

"Фіксується тенденція щодо зменшення використання ударних дронів через густий туман, ворог застосував 10 FPV-дронів. З БпЛА різних модифікацій здійснив скиди 11 осколкових боєприпасів. Постраждалих серед цивільного населення немає", - розповіли військові.

Водночас окупанти сім разів вдарили з артилерії по Херсону. Потерпали від ворожих обстрілів Придніпровське, Михайлівка, Кізомис, Садове на Херсонщині. Також були обстріляні населені пункти Куцурубської громади та берегова смуга Очакова на Миколаївщині. Внаслідок злочинних артилерійських обстрілів загинув цивільний, ще 5 отримали поранення, з них – одна дитина. Пошкоджено 4 багатоповерхівки та близько десятка приватних будинків.

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За даними Херсонської ОВА, удари прийшлися по житлових кварталах. Серед травмованих був 19-річний юнак, який від отриманих травм помер у реанімації. Через ці обстріли травмована й 14-річна дитина. Вона зараз у лікарні. Також поранення дістали двоє жінок 55 і 58 років. Посічений снарядами дитячий майданчик, вибиті вікна, вирвані рами балконів.

Своєю чергою військові додають, ворог тримає за мету вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Протягом доби агресор здійснив сім безрезультатних штурмів, але, зазнавши втрат в живій силі, відійшов на свої вихідні позиції.

Водночас Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Наразі отримано підтвердження, що за минулу добу на лівому березі поменшало на 68 окупантів, 7 гармат, в тому числі великокаліберну артилерійську установку "Гіацинт-Б".

"Також на лівобережжі поменшало на сім одиниць автобронетехніки. Знищено пункт зберігання пально-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих кораблів: 4 – у Чорному морі та 1 – в Азовському. Наголошується, що у Чорному морі чергує фрегат "Адмірал Макаров ".

"Враховуючи пуски під час ранкової атаки, може бути готовим до застосування 6 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на півдні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівому березі Дніпра поменшало на 72 окупанти, артилерійську систему, 11 гармат, 4 міномети, комплекс радіоелектронної боротьби та 5 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено три польові пункти боєприпасів та спостережний пункт противника.

Протягом доби ворог завдав 4 авіаційні удари, в тому числі у напрямку Кринок на лівобережжі Херсонщини. За той же період ворог застосував 78 FPV-дронів, 6 ударних БпЛА "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 44 осколкові боєприпаси.

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