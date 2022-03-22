Росіяни продовжують відмовлятися виконувати злочинні накази командування.

Поблизу Охтирки Сумської області близько 300 окупантів відмовились воювати та залишили район разом з технікою.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції", - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка повідомила, що збільшується кількість окупантів, які відмовляються від подальшої участі у війні.

Усвідомлюючи своє майбутнє, "освободители" також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати "відказників" від решти особового складу та тримати під охороною. Залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

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