Так званих російських "відказників" командири окупаційних підрозділів Росії залякують репресіями проти родичів.

Збільшується кількість окупантів, які відмовляються від подальшої участі у війні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"На Херсонщині та Миколаївщині в окупаційних підрозділах, які брали участь у безпосередніх бойових зіткненнях з українськими воїнами, різко збільшується кількість так званих "відказників". Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупанти вже не цікавляться легким заробітком та можливістю мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну", - йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні. Усвідомлюючи своє майбутнє, "освободители" також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати "відказників" від решти особового складу та тримати під охороною. Залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів.

В той же час на території країни-агресора після звернення родичів "відказників" до військових частин їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму.

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