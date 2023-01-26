Там зазначили, що зараз для формування потужних ударних угруповань ЗСУ потрібні танки, БМП, важке озброєння.

ЗСУ необхідні ракети більшої дальності до того, як Росія перекине підкріплення своїм окупантам в Україні.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю CNN. За його ловами, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території РФ, зокрема через Кримський півострів у південні області.

"Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності", - сказав Скібіцький.

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Він додав, що далекобійна артилерія також потрібна для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як РФ перекине підкріплення.

"Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника", - пояснив представник ГУР.

Загроза нового наступу РФ на Україну

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький попередив, що вирішальним часом у війні з РФ буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий новий російський наступ.

Пізніше Володимир Зеленський сказав, що існує загроза нового наступу росіян з Білорусі, але ці наступальні дії будуть безуспішними.

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