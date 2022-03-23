Всю ніч у Тростянці відбувалися бої та артобстріли.

Сумщина продовжує страждати від ворожих обстрілів. Ніч минула неспокійно, після "прильотів" від росіян у Тростянці почалась пожежа. Окупанти не пускають рятувальників загасити вогонь.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині. Пекло навколо Тростянця - всю ніч тривала пожежа, відбувалися бої та артобстріли. Унаслідок бойових дій вчора ввечері загорілося одне з підприємств, пожежу загасити не можливо. Орки не пускають ДСНС загасити вогонь", - написав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Сумщині окупанти виганяють українців з будинків та змушують пішки йти в РФ.

"Ходять по хатах, забирають мобільні телефони, відібрали усю зброю у місцевих мисливців... Займають сьогодні і школи, і будинки - виганяють людей на вулицю. Змушують багатьох пішки йти до Росії, але люди відмовляються. Намагаються примушувати їх виготовляти вибухові пристрої, але люди відмовляються", - розповів Живицький.

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