Росіяни просунулись у Торецьку та Часовому Яру / Колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, DeepState

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських сил оборони та потроху просуваються на фронті. Так, за даними аналітиків порталу DeepState, російським військам за минулу добу вдалося просунутись у восьми населених пунктах на Донеччині, зокрема, у Торецьку та Часовому Яру.

"Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного", - йдеться у повідомленні.

При цьому, судячи з карт, Часів Яр і Торецьк майже повністю захоплені росіянами, окупанти дійшли до північних окраїн і ці міста майже повністю або під контролем окупантів, або в сірій зоні.

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Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що окупанти не намагаються штурмувати Покровськ та Мирноград, а прагнуть обійти їх по малих населених пунктах, здебільшого на південь від цих міст. Трегубов зазначив, що зараз бої ідуть в передмістях. За його словами, росіяни  сподіваються, що українські Сили оборони відійдуть з міста, щоб не опинитися в оточенні, однак зараз, за його словами, такої загрози не існує.

Генерал армії України у відставці Микола Маломуж зазначав, що Володимир Путін, ймовірно, планує завершити операцію з оточення Покровська до інавгурації Дональда Трампа, запланованої на 20 січня. 

Також у Дніпропетровській ОВА попереджали, що лінія фронту наблизилася до кордонів Дніпропетровської області. Через це російські окупанти можуть здійснювати обстріли керованими авіабомбами та артилерією.

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