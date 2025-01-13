Часів Яр і Торецьк майже повністю або під контролем окупантів, або в сірій зоні.

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських сил оборони та потроху просуваються на фронті. Так, за даними аналітиків порталу DeepState, російським військам за минулу добу вдалося просунутись у восьми населених пунктах на Донеччині, зокрема, у Торецьку та Часовому Яру.

"Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного", - йдеться у повідомленні.

При цьому, судячи з карт, Часів Яр і Торецьк майже повністю захоплені росіянами, окупанти дійшли до північних окраїн і ці міста майже повністю або під контролем окупантів, або в сірій зоні.

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Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що окупанти не намагаються штурмувати Покровськ та Мирноград, а прагнуть обійти їх по малих населених пунктах, здебільшого на південь від цих міст. Трегубов зазначив, що зараз бої ідуть в передмістях. За його словами, росіяни сподіваються, що українські Сили оборони відійдуть з міста, щоб не опинитися в оточенні, однак зараз, за його словами, такої загрози не існує.

Генерал армії України у відставці Микола Маломуж зазначав, що Володимир Путін, ймовірно, планує завершити операцію з оточення Покровська до інавгурації Дональда Трампа, запланованої на 20 січня.

Також у Дніпропетровській ОВА попереджали, що лінія фронту наблизилася до кордонів Дніпропетровської області. Через це російські окупанти можуть здійснювати обстріли керованими авіабомбами та артилерією.

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