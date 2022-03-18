СБУ оприлюднила кумедне відео із записом розмов окупантів.

Служба безпеки України перехопила запис розмови одного з російських окупантів, який просив свою маму зателефонувати знайомій ворожці, щоб та провела обряд на їх виживання.

У відповідь мати нагадує, що "для захисту" потрібно покласти георгіївську стрічку в кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду - нікуди.

"Ми звертаємося до російських загарбників і їх родичів: не потрібно здійснювати обрядів на виживання. Краще забирайтеся з України - так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме тільки один обряд – поховальний", - сказав спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, раніше перелякані окупанти кинули свою техніку і подалися втікати від ЗСУ. Цей момент потрапив на відео, яке швидко розлетілося мережею.

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