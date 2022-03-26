По Лисичанську російські окупанти вдарили ракетою "Точка-У", знеструмлено шахту, де під землею знаходяться гірники.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
Він зазначив, що сьогодні, коли необхідно було дотримуватися "режиму тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку.
Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та "Градами".
Він підкреслив, що складна ситуація і в Сєвєродонецьку.
"Тут горить ще один продуктовий склад, два житлових і дачних будинки, пошкоджено гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку", - додав Гайдай.
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