РФ не хоче завершення війни, а їй потрібна тільки передишка перед наступною агресією, вважають у Службі зовнішньої розвідки.

Служба зовнішньої розвідки України обізнана з планами Росії щодо України та інших країн щонайменше до 2030 року. Про це сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко на Форумі "Україна. Рік 2025".

За його словами, в Росії є технічні проблеми в обслуговуванні, а також в безпеці атомної зброї. При цьому наголосив, що це стосується не тільки воєнного атому, але й мирного. Він додав, що йдеться про незадовільний стан атомних станцій, зокрема, Ленінградської АЕС, на якій було останнім часом 7 технічних неполадок, які можуть призвести до масштабної катастрофи.

При цьому Іващенко додав, що це стосується і нових об’єктів енергетичних, які експлуатуються за участю РФ, зокрема, Білоруська АЕС, де було багато технічних зупинок і поломок, що може мати наслідки не тільки для України, але й для країн регіону.

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Іващенко наголосив, що в планах РФ на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів і мін великого калібру, а це набагато більше, ніж виробляють всі країни Європи. За його словами, в цьому році Росія передбачає виробити близько 3 тисяч ракет великої дальності.

Він зазначив, що СЗР розуміє та працює з тими загрозами, які сьогодні існують.

"Ми сьогодні розуміємо, що відбувається всередині РФ, які плани, які там процеси. Плани відносно України, плани щодо інших держав. Ми вивчили й продовжуємо вивчати сильні та слабкі сторони противника. Ми обізнані про перспективні плани і обізнані про ці плани щонайменше до 2030 року", - наголосив він.

Водночас керівник СЗР наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну в Україні.

Він зазначив, що Росія не хоче завершувати війну в Україні.

"Чи хоче РФ і Путін завершувати війну? Ні, не хоче. На сьогодні завдання, які ставилися не виконані. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі її землі. Завтра їй будуть потрібні інші держави Східної Європи, а потім вже і країни Центральної Азії", - наголосив Іващенко.

За його словами, Росії потрібне припинення вогню, потрібна передишка, щоб знову напасти пізніше.

"Ця передишка РФ потрібна для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження нової агресії проти України. Росія без України і без Білорусі, яку вона вже майже окупувала - це не імперія", - сказав він.

Війна в Україні - останні новини

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов відповів, чи може РФ завдати масованого удару по Україні в річницю війни. За його словами, можливість таких дій Росії присутня.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про високий моральний дух воїнів на фронті. Він зазначив, що українські воїни готові захищати свою країну та громадян до кінця.

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