Супротивники зараз стиснуті діями української армії, зазначила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Українські військові спричиняють тиск на загарбників, тому росіяни у відповідь проявляють істеричне безсилля, обстрілюючи населені пункти.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Гуменюк заначила, що українські військові знищують склади з боєприпасами окупантів, особистий склад та командні і опорні пункти, бо це спричиняє тиск на загарбників.

"Це метода розхитати вже не такі стрункіі ряди окупантів. Окупант зараз стиснутий нашими діями, не може далі просуватися суходолом і практикує тільки контрбатарейну методу ведення боїв. Це обстріли із реактивних систем залпового вогню, якими вони б’ють по населених пунктах", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що сьогодні вночі знову був обстріляний Миколаїв і передмістя, а також протилежний від окупантів берег Каховського водосховища.

"Це вже прояв істеричного безсилля, але, нажаль, із гіркими результатами", - пояснила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру.

Нагадаємо, вночі вороги двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Град". Спершу стало відомо про 11 загиблих, а пізніше кількість жертв обстрілу зросла до 13 осіб.

Також 10 серпня близько 01:40 ворог обстріляв Миколаїв з РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено. Серед них 13-річна дівчинка.

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