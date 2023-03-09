Парламент країни вирішив проголосувати більш м'яку резолюцію з обтічними формулюваннями.

Парламент Словенії відмовився розглядати резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Euractiv.

Проект резолюції запропонували опозиційні депутати, але його відхилили ще на стадії розгляду в парламентському комітеті.

Замість резолюції комітет запропонував винести на голосування проект постанови, запропонованої правлячою коаліцією. У ньому містяться загальні заяви про засудження російського вторгнення в Україну, заклики до розслідування військових злочинів, а також заклики до уряду продовжити допомагати Києву.

Відео дня

У правлячій коаліції пояснили своє рішення тим, що включення Росії в список країн, що підтримують тероризм, буде рівносильно покаранню всього російського народу.

У словенському МЗС і зовсім заявили, що ані в європейському, ані в словенському законодавстві немає офіційного списку країн, що підтримують тероризм, і послалися на приклад США, де не стали ухвалювати таку резолюцію, навіть маючи офіційний список країн-спонсорів тероризму.

Визнання РФ спонсором тероризму

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з закликом визнати РФ спонсором тероризму.

У листопаді таке рішення було ухвалено на рівні Європарламенту. У резолюції зазначено, що окупанти здійснюють "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру", здійснюють страти, тортури, зґвалтування.

Рішення про визнання РФ спонсором тероризму було ухвалено і на рівні окремих країн ЄС. Зокрема такі резолюції були ухвалені парламентами Польщі, Латвії, Нідерландів, Словаччини, Чехії, Естонії та ін.

Вас також можуть зацікавити новини: