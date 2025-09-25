За словами військового, попри віддаленість, у Сил оборони є засоби, щоб дотягнутися до цілей.

Напередодні українські дрони атакували російські порти - у Військово-морських силах ЗС України не виключають аналогічних ударів по подібних об’єктах. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його попросили прокоментувати інформацію про атаку на порти Новоросійськ та Туапсе, які є важливими для РФ в контексті з відвантаженням нафти.

"Ці порти дуже важливі для росіян. Доволі великий відсоток танкерної нафти відвантажується як раз у портах на Чорному морі. В першу чергу, це звісно Новоросійськ…", - сказав представник ВМС України.

Також він прокоментував здатність ворога захистити такі об’єкти:

"Щодо прикриття їх - згодом побачимо, наскільки вони серйозно цим питання опікуються. Враховуючи те, що на іншій материкової частини Російської Федерації фактично щодня відбуваються якісь події на схожих об’єктах, пов’язаних зокрема з нафтопереробкою".

На думку Плетенчука, незабаром відбудуться схожі атаки на подібні російські об’єкти, які мають безпосереднє відношення до забезпечення ворожої армії.

"Думаю, ми з вами станемо свідками або, можливо, знищення цих об’єктів, або пошкодження. У будь-якому разі анонсувати це ніхто не буде, але вони знаходяться не дуже далеко від нас… З одного боку це відстань суттєва, але вже офіційно озвучені технічні параметри систем озброєння, які є в Україні, цю відстань покривають", - сказав речник.

Атака на порти РФ - що відомо

Нагадаємо, 24 вересня українські морські дрони та БпЛА здійснили атаку на чорноморські порти РФ. Російські ЗМІ повідомляли про атаку по Новоросійську, куди перебазовані, зокрема ракетоносії Чорноморського флоту РФ, та порт Туапсе.

Йшлося, що в акваторії Чорного моря виявлені безекіпажні катери, жителів Туапсинського округу закликали покинути прибережну смугу. Надвечір місцева влада висунула вимогу до громадян покинути й центральну частину міста.

Водночас у соцмережах розповсюдили відео, зняте в Туапсе, де чути стрілянину та вибухи, а також видно спроби влучити по маневрених об'єктах на воді. За повідомленнями жителів міста, у Туапсе спостерігаються перебої зі зв'язком.

