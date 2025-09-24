У порту Туапсе розташований великий нафтоперевалочний термінал.

Атака українських морських дронів і БПЛА на чорноморські порти Росії триває. Компанію Новоросійську склав порт Туапсе. Про це повідомляє російська влада в соцмережах.

"В акваторії Чорного моря виявлено безекіпажні катери! Переконливе прохання жителям і гостям Туапсинського округу покинути прибережну смугу!" - раніше вдень повідомив у Телеграмі голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

Надвечір він уже висунув вимогу до громадян покинути ще й центральну частину міста.

Тим часом у соцмережах розійшлося відео, як стверджується, зняте в Туапсе. На ньому чути черги з вогнепальної зброї та вибухи, а також видно спроби влучити по маневрених об'єктах на воді. За повідомленнями жителів міста, у Туапсе спостерігаються перебої зі зв'язком.

Незважаючи на заклики влади покинути прибережну зону і нічого не знімати, на відео зафіксовані численні роззяви, які знімають на телефони "битву" в порту.

На тлі атаки по Туапсе влада міста Сочі, розташованого на 60 км південніше, оголосила про евакуацію курортників із пляжів. Однак про появу там дронів поки що не повідомлялося.

Довідка УНІАН. Порт Туапсе - один із найбільших у Росії терміналів із перевантаження нафти на танкери.

Українські удари по території РФ

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив успішні атаки по нафтопереробному заводу "Газпром Нафтохім-Салават" у Башкирії, кількох нафтоперекачувальних установках на нафтопроводі у Волгоградській області та інших об'єктах.

Паралельно сьогодні вдень було атаковано головну базу Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. По об'єкту працювали морські дрони і літальні безпілотники.

Вас також можуть зацікавити новини: