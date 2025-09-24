Мова йде про два стратегічні об’єкти поблизу Новоросійська.

Два ключові нафтові порти на російському узбережжі Чорного моря біля Новоросійська призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників. Про це пише Bloomberg.

Відвантаження нафти припинилося на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та на нафтоперевалочному комплексі Шесхаріс.

Разом обидва порти експортують на світові ринки понад 2 мільйони барелів російської та казахстанської нафти на день, що робить їх ключовими ланками світового ланцюга постачання нафти. Загальний обсяг поставок чорного золота в світі морем складає близько 40 мільйонів барелів на день.

За інформацією Bloomberg, в середу в Новоросійську пролунали сирени: місцева влада попередила про ймовірні атаки безпілотників і безпілотних човнів. Офіс КТК в портовому місті зазнав пошкоджень. Призупинення називають тимчасовим і запобіжним заходом.

З початку серпня Україна різко посилила атаки на російські нафтові активи, що змусило Кремль заборонити експорт бензину і розглянути можливість обмеження експорту дизельного палива. Ці атаки були зосереджені на нафтопереробних заводах, але також стали мішенями порти і насосні станції.

Наслідки ударів по нафтовій галузі РФ

Удари українських дронів призвели до того, що обсяг переробки нафти в Росії впав до найнижчого показника з квітня 2022 року. В результаті країна-бензоколонка змушена була збільшити морський експорт нафти до майже півторарічного максимуму.

У Криму ж настав бензиновий колапс. 24 вересня на заправках повністю відсутній бензин, немає навіть найдорожчої марки А100. Окремі підприємства можуть отримати паливо хіба що за талонами.

