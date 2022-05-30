Вночі й на світанку ворог наніс 2 удари по Одещині.

По Одещині вночі й на світанку 30 травня російські окупанти знову нанесли 2 ракетних удари. Одну ракету збито силами ППО.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Як розказав спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині.

"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, раніше Братчук повідомив, що Україна вже отримала протикорабельні ракети Harpoon, і що отриманих зараз ракет вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ. Тож завдяки роботі ВМС ЗС України ворожі кораблі не можуть зараз постійно маневрувати поблизу наших берегів.

Нагадаємо, 10 травня, російські війська вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Раніше по мосту через Дністровський лиман вже були нанесені три ракетні удари 26 і 27 квітня, а також 2 травня, в результаті яких він був зруйнований. 17 травня росіяни вп'яте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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