У Кремлі досі панує сильне божевілля щодо наміру продовжувати йти у штурм на українські позиції.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що російські загарбники навесні і влітку спробують посилити штурмові і наступальні дії на фронті.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. Зокрема, президент розповів нові подробиці сьогоднішнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського йлося про ті напрямки, де найбільш гаряче.

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"Окрема увага – боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп’янському", - сказав Зеленський.

Водночас, глава держави вдячний кожному солдату та командиру, усім українським підрозділам, які захищають наші позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

"Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні дії. Будемо відповідати", - наголосив Зеленський.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

"Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що на Ставці розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Війна в Україні: заяви Зеленського

Раніше Зеленський наголосив, що країни вільного світу можуть захистити Україну від терору на прикладі надання захисту Ізраїлю, який не є членом НАТО. Зокрема, президент переконаний у тому, що аби змусити агресора охолонути, достатньо політичної волі цивілізованого світу для підтримки України.

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