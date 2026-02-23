Сили оборони звільнили від росіян 400 кв. км землі та 8 населених пунктів, - Сирський

Сили оборони досягли успіхів на південній ділянці фронту, де їм вдалося повернути контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережі.
Задоволення потреб Сил оборони
Як розповів Сирський, він обговорив з командирами стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. "Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - додав Сирський.
Обстановка на південній ділянці фронту
"Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку", - розповів Сирський.
Водночас, українські захисники не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.
Звільнення українських територій
"З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", - наголосив Сирський.
У цьому зв’язку, генерал особисто відзначив військових 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.
Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному, хто щодня тримає стрій і поспілкувався з українськими воїнами. Як відзначив Сирський, впевненість, спокій і бойовий дух українських захисників - незламні.
"Наш план незмінний: ефективне виконання поставлених завдань із максимальним збереженням життя й здоров’я наших захисників і захисниць, посилення обороноздатності та нарощування спроможностей на кожній ділянці фронту", - заявив Сирський.
Він додав, що відбувається системна і злагоджена робота, щоб звільнити українську землю.
Війна в Україні: новини
Як повідомляв УНІАН, головним завданням ЗСУ є зрив планів росіян щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також розгром угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області. Нещодавно стало відомо, що Сили оборони України відновили контроль над територією понад 300 кв. км.
У Запорізькій області ситуація також не складається на користь окупантів. Українські захисники змогли за 10 днів просунутися вглиб на відстань до 10 км неподалік міст Оріхове і Гуляйполе.