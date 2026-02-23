Сили оборони звільнили від росіян 400 кв. км землі та 8 населених пунктів, - Сирський

Українські захисники не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

Сили оборони досягли успіхів на південній ділянці фронту, де їм вдалося повернути контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережі.

Задоволення потреб Сил оборони

Як розповів Сирський, він обговорив з командирами стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення. "Визначили першочергові кроки для посилення оборони і забезпечення підрозділів. Логістика, евакуація поранених, безперебійний підвіз боєприпасів, технічний супровід підрозділів - необхідні умови нашої стійкості", - додав Сирський.

Відео дня

Обстановка на південній ділянці фронту

"Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку", - розповів Сирський.

Водночас, українські захисники не лише тримають оборону а й успішно діють в наступальній операції.

Звільнення українських територій

"З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами", - наголосив Сирський.

У цьому зв’язку, генерал особисто відзначив військових 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за мужність, витримку і професійність у бою.

Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному, хто щодня тримає стрій і поспілкувався з українськими воїнами. Як відзначив Сирський, впевненість, спокій і бойовий дух українських захисників - незламні.

"Наш план незмінний: ефективне виконання поставлених завдань із максимальним збереженням життя й здоров’я наших захисників і захисниць, посилення обороноздатності та нарощування спроможностей на кожній ділянці фронту", - заявив Сирський.

Він додав, що відбувається системна і злагоджена робота, щоб звільнити українську землю.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, головним завданням ЗСУ є зрив планів росіян щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також розгром угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області. Нещодавно стало відомо, що Сили оборони України відновили контроль над територією понад 300 кв. км.

У Запорізькій області ситуація також не складається на користь окупантів. Українські захисники змогли за 10 днів просунутися вглиб на відстань до 10 км неподалік міст Оріхове і Гуляйполе.

Вас також можуть зацікавити новини: