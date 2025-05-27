Росіяни тримають у напрузі бойові підрозділи українських військ.

Уздовж кордону Чернігівської області фіксується військова присутність російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав Вадим Мисник, речник Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Чернігівській області, він наголосив, що "уздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність".

"Тобто вони тримають у напрузі і сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали на більш гарячі ділянки фронту", - зауважив речник.

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Водночас, за словами Мисника, найбільша концентрація ворога - і за обстрілами, і за живою силою - це навпроти Сумської області, а саме у Курській області Росії.

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Раніше військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак пояснив, яку ціль переслідують окупанти щодо Сум. За його словами, не виключено, що Росія хоче підійти ближче до міста, аби обстрілювати його та створювати нестерпні умови життя для людей, змушуючи їх залишити своє місто.

Стосовно Харківської області він зауважив, що наразі "верифікованих даних сказати, що вони тут мають просування, - у нас немає". Є повідомлення про те, що точаться бойові дії, але без зафіксованих великих успіхів з боку російських окупантів.

Своєю чергою керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХI Павло Лакійчук попередив про загрозу на Сумщині. Він зазначив, що поки наступ росіян на Сумщині носить тактичний характер, проте все може змінитися.

"Ті сили, які витісняють наше угрупування з Курщини та Бєлгородщини - там сконцентрована велика група сил, до 60 тисяч. При чому морпіхи, повітряно-десантні війська задіяні. Найбільш потужні наступальні підрозділи", - зауважив Лакійчук.

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