В Кремлі заявили, що Європа стала більш залученою у війну в Україні, - Reuters

Міністерство оборони Росії висловило застереження щодо європейських планів збільшити постачання дронів до України.

У п’ятницю, 17 квітня, Кремль заявив, що європейські країни все більше втягуються у війну в Україні через виробництво дронів на території континенту та у Великій Британії, пише Reuters.

Видання поділилося, що в середу, 15 квітня, Міністерство оборони Росії висловило застереження щодо європейських планів збільшити постачання дронів до України та опублікувало перелік заводів і підприємств, які, за його твердженням, виготовляють дрони або їхні компоненти.

Додається, що в ньому були перераховані об'єкти у Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Ізраїлі та Туреччині.

Відео дня

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив в соцмережі Х, що цей список фактично є переліком потенційних цілей для російських збройних сил.

"Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!", - зауважив він.

Видання зазначає, що на запитання, чи публікація Міністерства оборони та коментарі Медведєва означають, що Росія справді розглядає можливість нанесення ударів по цілях у Європі, Пєсков не дав однозначної відповіді.

"Ці країни дедалі активніше втручаються у конфлікт, у війну навколо України. Подробиці викладені у заяві Міністерства оборони", - вважає прессекретар президента РФ.

Росія та Європа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку оглядача Washington Post Девіда Ігнатіуса, кремлівський диктатор Володимир Путін може вирішити, що саме зараз ідеальний момент для початку війни проти Європи. Він пояснив, що це тому, що європейські країни ще повністю не переозброїлися, а Україна ще не розробила зброю, здатну вражати цілі ще глибше в Росії. Окрім цього, варіант війни РФ проти Європи, на думку оглядача, можливий до того, поки президент США Дональд Трамп перебуває при владі й войовничо налаштований проти НАТО. Ігнатіус зазначає, що Путін – людина, схильна до ризику, як показало його вторгнення в Україну. Тому він цілком може кинути виклик НАТО.

Також ми писали, що колишній міністр оборони Великої Британії Ліам Фокс вважає, що Європі слід сприймати дії президента РФ не як прояв сили, а як ознаки вразливості та використовувати цей момент для посилення тиску. Фокс підкреслив, що агресивна риторика Кремля і демонстративні погрози – це не стільки свідчення впевненості, а більше спроба приховати реальні проблеми. На його думку, незважаючи на зовнішню демонстрацію сили, Росія стикається з серйозними військовими та економічними обмеженнями. Більше того, така стратегія Москви багато в чому розрахована на страх і нерішучість європейських країн.

