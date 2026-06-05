Росіяни вдарили по молокозаводу під Броварами, є загиблі та поранені

Під завалами можуть бути ще люди. На місці працюють рятувальники.

Росія атакувала підприємство харчової промисловості у Броварському районі, внаслідок чого загинули четверо людей.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. "Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати", - йдеться у повідомленні.

Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

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Зазначається, що кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до чотирьох людей.

Як пишуть в соцмережах, мова йде про завод "Яготинський для дітей", розташований у Броварському районі, в селі Згурівка.

Атаки Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці Росія значно посилила інтенсивність повітряних атак. Це відбувається на тлі того, що сили Москви зазнають труднощів із наступом на фронті.

Експерти зазначають, що такі атаки є частиною ширшої російської стратегії з залякування цивільних та посилення тиску на українську владу з метою припинення війни.

Ключовим фактором збільшення частоти та масштабів повітряних атак є те, що Росія зараз дійсно з усіх сил намагається досягти будь-яких успіхів на полі бою, вважає Томас Вітінгтон, аналітик Королівського інституту об’єднаних служб.

Аналітики відзначають, що українська ППО працює добре, з огляду на масштаби російських атак. Україна зберегла приблизно той самий рівень перехоплення безпілотників, що й до недавньої ескалації, збиваючи близько 90% з них щомісяця та використовуючи засоби радіоелектронної боротьби для відведення частини боєприпасів від населених пунктів.

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