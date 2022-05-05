Також було знищено 3 танки окупантів.

Українські військовослужбовці відбили дві атаки ворога та знищили 32 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським фашистам. Зокрема 5 травня наші захисники відбили 2 атаки окупантів", - йдеться у дописі.

Втрати ворога складають: особового складу - 32, танків - 3, бойових машин піхоти - 2, бронетранспортерів та бойових броньованих машин - по одній, безпілотників - 2.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня над Донбасом наші захисники збили 2 ворожі літаки та 2 безпілотні літальні апарати. Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

А 3 травня на території Донецької та Луганської областей протягом доби було відбито 12 атак ворога.

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