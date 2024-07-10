На полі бою РФ зазнає серйозних втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки, заявив високопоставлений чиновник НАТО.

Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні. Аби здійснити подібну операцію, Москві необхідно забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже має.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву високопоставленого чиновника НАТО. За словами чиновника, на полі бою Росія зазнає дуже великих втрат, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

"Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей. Ми вважаємо, що для підтримки реальних наступальних операцій Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн, окрім тих, що вона вже отримує від Ірану і Північної Кореї. І Володимиру Путіну доведеться віддати наказ про нову широкомасштабну мобілізацію", – сказав посадовець на умовах анонімності. Відео дня

За оцінками співрозмовника, Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще три-чотири роки. При цьому зазначається, що "українська оборона значно покращилася". Хоча чиновник додав, що "Київ також зазнав значних втрат у військах". За його словами, "пройде деякий час", перш ніж Україна накопичить боєприпаси і особовий склад, необхідні для проведення нових широкомасштабних наступальних операцій.

"Ми бачимо, що вони покращуються з кожним днем", – додав він.

Водночас Путін "все ще думає, що час на його боці" і готовий витримати "справді приголомшливу кількість військових втрат". За словами посадовця, Росія набирає близько 30 000 військових щомісяця, що "дозволяє" їй зазнавати великих втрат на полі бою.

Війна в Україні: що пишуть у західних ЗМІ

Видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США пише, що російські окупанти навряд чи досягнуть значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці. Водночас у матеріалі сказано, що найближчі місяці для України будуть непростим.

BBC раніше повідомило, що окупанти спробують завдати по Україні нових масованих ударів, приурочивши їх до саміту НАТО та інших подій. Таку заяву зробив високопоставлений представник НАТО в розмові з журналістами на умовах анонімності перед самітом альянсу в США.

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