Вони намагаються закріпитися та змусити Сили оборони відійти за балку.

Російські окупаційні війська концентрують свої сили в районі школи №3 у місті Курахове. Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади завдають їм втрат, однак ситуація залишається складною.

У Telegram-каналі українського аналітичного проекту DeepState повідомляється, що росіяни протягом двох останніх діб здійснюють механізовані заїзди в район школи, висаджують там свою піхоту, а потім намагаються втекти:

"Склалася ситуація, коли противник присутній в глибині від лінії бойового зіткнення, адже немає ніяких підтверджень, що ворог контролює східну частину міста. Мета таких дій - закріпитися і змусити Сили оборони відійти за балку Довгу, яка розрізає східну частину міста".

Проект повідомляє про просування окупантів біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки та Дальнього, а також в Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.

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Ситуація на фронті

Згідно з останніми даними Генштабу, за добу на Курахівському напрямку відбулося 47 бойових зіткнень. Найактивніше загарбники намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

Раніше у Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що армія Російської Федерації зруйнувала Терновську дамбу Курахівського водосховища.

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