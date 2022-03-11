Міністр оборони звернувся до громадян сусідньої республіки.

Російські окупанти готують провокацію, щоб змусити керівництво Білорусі до війни проти України.

Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться неподалік від українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються піддати н.п. Копані, Столинського району Брестської області", - заявив міністр.

За його словами, для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

Резніков пояснив, що мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.

"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не буде планувати ніяких агресивних дій проти Білорусі. За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Не дозвольте втягнути свою країну в цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!", - підкреслив міністр.

Раніше сьогодні українська розвідка повідомила, що Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, щоб звинуватити Україну.

Водночас білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Путін "врятував" Білорусь від "нападу українців".