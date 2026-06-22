РФ перекидає системи ППО з фронту для захисту Москви від українських дронів, - The Telegraph

Цей крок свідчить про серйозне занепокоєння вищого керівництва РФ уразливістю столичної інфраструктури, оскільки навіть три кільця ППО навколо міста не здатні зупинити українські авіаудари.

Російське військове командування розпочало евакуацію систем протиповітряної оборони безпосередньо з лінії фронту в Україні для посилення захисту Москви. Таке рішення було ухвалене після результативної атаки українських безпілотників на Московський нафтопереробний завод у Капотні, який забезпечує близько 40% потреб російської столиці у пальному, пише The Telegraph.

Нову установку зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир" розмістили на спеціальній вежі за кількасот метрів від підприємства, що розташоване лише за 16 кілометрів від Кремля. Військові аналітики наголошують, що цей крок свідчить про серйозне занепокоєння вищого керівництва РФ уразливістю столичної інфраструктури, оскільки навіть три кільця ППО навколо міста не здатні зупинити українські авіаудари.

Зафіксовано, що кабіна перекинутого "Панциря" обладнана захисною металевою сіткою, яка зазвичай використовується виключно в зоні бойових дій для протидії ударним дронам ближнього радіуса дії. Крім того, наявні супутникові та фотознімки демонструють незаповненість пускових контейнерів комплексу, що вказує на ймовірний дефіцит ракет-перехоплювачів.

Відео дня

За даними українських військових, попри наявність у московському регіоні понад сотні зенітних комплексів та близько пів сотні мобільних систем "Панцир", застаріла радянська архітектура протиповітряної оборони виявилася не готовою до протидії масованим нальотам і тактиці використання "роїв" далекобійних безпілотників.

Масштабний удар по НПЗ у Капотні призвів до значних руйнувань резервуарів, а кадри з місця подій свідчать, що один із сусідніх комплексів ППО у лісосмузі міг випадково відпрацювати по власному заводі "дружнім вогнем".

Регулярні нічні атаки вже змусили повністю зупиняти роботу чотирьох головних аеропортів Москви, а один із дронів раніше розірвався поруч із елітним житловим будинком за шість кілометрів від центру міста. Ситуація супроводжується успішними діями українських хакерів, які зламали офіційні ресурси мера Москви Сергія Собяніна, розмістивши там заклики до фінансування української безпілотної авіації.

Атаки дронів на Москву

Зазначимо, російська столиця 19 червня знову зазнала атаки українських безпілотних літальних апаратів. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито знищення 37 дронів під час їхнього підльоту до міста, додавши, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Попри запевнення посадовця, що жоден БПЛА не досяг своєї цілі, жителі Москви почали масово поширювати у соціальних мережах відеозаписи, які фіксують прольоти безпілотників безпосередньо над житловими кварталами міста.

У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко висловив думку, що в осінньо-зимовий період українські дрони, а також крилаті й балістичні ракети можуть продемонструвати високу ефективність під час ураження стратегічних об'єктів у ближньому та середньому тилу Російської Федерації.

Він пояснив це тим, що Москва позбавлена міжнародної підтримки у сфері постачання енергетичного обладнання, і єдиною державою, здатною надати росіянам необхідну допомогу для розв'язання потенційних проблем із енергозабезпеченням, залишається Китай.

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