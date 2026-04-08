Росіяни перейшли до оборони на важливому напрямку через атаки Сил оборони, - офіцер

Російські загарбники втратили наступальні темпи через системні контратакувальні дії Сил оборони України.

Командування російських загарбницьких військ змушене коригувати наступальні плани на весну і літо через успішні дії підрозділів Сил оборони України. Про це офіцер відділення комунікацій 148 окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко сказав в етері на Radio NV.

Окупанти змушені посилювати оборону

За його словами, оцінки аналітиків, що український наступ на Олександрівському напрямку зірвав плани росіян на літню кампанію, загадом відповідають реальній ситуації.

"Вже третій місяць підрозділи Сил оборони України проводять системні контратакувальні дії. Це дозволило перехопити ініціативу та погіршити тактичне положення противника. У результаті, російське командування змушене перерозподіляти резерви, посилювати оборону та коригувати плани вже наступальних дій", - наголосив Колесниченко.

За його словами, фактично це призвело до того, що російські загарбники втратили темп наступу і змушені були перейти до стабілізації ситуації на окремих ділянках.

Ворог намагається відновити ініціативу

"Саме тому, українські контратаки не лише стримують противника, а й впливають на його оперативні плани весняно-літньої кампанії. Водночас, ворог зберігає наступальний потенціал і продовжує спроби відновити ініціативу. Однак, наразі можна констатувати, що саме Сили оборони України визначають динаміку бойових дій на цьому напрямку", - підкреслив офіцер.

Разом з тим, на Олександрівському напрямку триває активна фаза бойових дій, і тому, передчасно говорити про повну стабілізацію фронту.

"Попри те, що підрозділи Сил оборони України вже декілька місяців утримують ініціативу, противник продовжує активні спроби відновити свої позиції та повернути контроль на ситуацією", - додав Колесниченко.

У чому перевага підрозділів Сил оборони

Він зазначив, що ворог вдається до штурмових дій за участі малих піхотних груп, активно застосовує безпілотники. Також є окремий артилерійський вплив на передові позиції Сил оборони України. Утім, українські війська продовжують активні контратакувальні дії та поступово покращують тактичне положення на окремих ділянках.

"Тому, наразі коректніше говорити про активну боротьбу за закріплення ініціативи, де вже Сили оборони України мають перевагу. Але противник продовжує чинити опір і намагається перехопити ситуацію", - сказав офіцер.

У зв’язку з цим, фронт залишається динамічним, а бойові дії – інтенсивними.

Роль ДШВ у звільненні населених пунктів

При цьому, за його словами, десантно-штурмові війська відіграють одну з ключових ролей у проведенні контратакувальних та наступальних дій. Саме підрозділи ДШВ застосовуються на найбільш складних ділянках фронту, де необхідно швидко перехопити ініціативу, прорвати оборону противника та закріпитися на нових рубежах.

"У межах цієї роботи підрозділи ДШВ безпосередньо беруть участь у звільненні населених пунктів, проведенні штурмових дій та у подальшому утриманню відбитих позицій", - зазначив офіцер.

Як перекидання резервів впливає на можливості окупантів

Також він зазначив, що окупанти перекидають резерви на Олександрівський напрямок. Це свідчить про те, що противник змушений компенсувати втрати та посилювати найбільш напружені ділянки.

"Перекидання резервів зможе тимчасово стабілізувати ситуацію, але, водночас, знижує можливості противника для активних дій на інших напрямках", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що твердження Росії про те, що її війська зможуть легко захопити решту Донецької області – не кажучи вже про великомасштабні наступи для захоплення великих міст в інших областях, розташованих далеко від лінії фронту, – абсурдні й не відповідають нинішній ситуації на полі бою.

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, що у далекосяжній перспективі російські загарбники навіть мріють створити буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я у складі Молдови.

