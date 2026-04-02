Плани росіян щодо наступу в Донецькій області є абсурдними, – ISW

Заяви Росії про те, що її війська зможуть легко захопити решту Донецької області – не кажучи вже про великомасштабні наступи для захоплення великих міст в інших областях, розташованих далеко від лінії фронту, – абсурдні й не відповідають нинішній ситуації на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Нинішня ситуація на полі бою та нещодавні успіхи України показують, що значні успіхи Росії на полі бою не є неминучими, особливо щодо великих і добре укріплених міст українського "поясу фортець" у Донецькій області", – зазначають аналітики.

В ISW нагадують, що російське військове командування раніше встановлювало амбітні терміни захоплення українського "поясу фортець", але російські війська неодноразово не виконували ці завдання. При цьому успіхи України у 2026 році, ймовірно, ще більше підірвали підготовку Росії до весняно-літнього наступу.

Російські війська також не змогли скористатися своїм багаторічним контролем над більшою частиною Луганської області, щоб розпочати успішний наступ на Слов'янськ або Ізюм зі сходу та північного сходу.

"Просування Росії сповільнилося з початку 2026 року, оскільки ЗСУ продемонстрували свою здатність перехоплювати ініціативу протягом тривалого періоду та успішно контратакувати на різних ділянках лінії фронту", – підкреслюють аналітики.

Заяви Росії щодо Донбасу

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія висунула через американців новий ультиматум: ЗСУ повинні піти з Донбасу, або Росія сама захопить його через два місяці. А якщо Україна добровільно не віддасть свої території, тоді Росія висуне нові умови для закінчення війни. Які саме умови – не уточнюється.

У свою чергу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українське керівництво має негайно ухвалити рішення про виведення військ з території Донецької області.

