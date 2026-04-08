Росіяни планують створити буферну зону в ще одній області на півдні, - Паліса

Крім Донбасу, росіяни планують просуватися у восьми областях.

Основна увага російських загарбників на фронті цього року буде зосереджена на Донецькій області, однак у них також вперше з’явилися плани зі створення буферної зони у Вінницькій області. Про це розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Говорячи про ситуацію на полі бою і плани росіян на 2026 рік, Паліса зазначив, що зараз не спостерігається умов для перелому війни від жодної зі сторін, при цьому й у ворога немає передумов для змін оперативного рівня на лінії зіткнення.

"Так, у них досить амбітні плани на цей рік, як і на подальші. Проте сил для фактичної реалізації цих планів я не бачу", - зауважив він.

Паліса прогнозує, що основна увага ворога цього року буде зосереджена на Донбасі, однак за сприятливих умов російські війська будуть нарощувати зусилля і на південному напрямку - це Олександрівський та весь Запорізький напрямок.

"У росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей. Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру", - зауважив Паліса.

Водночас він заспокоїв, що приводів для особливої паніки щодо цих планів немає, адже у ворога наразі немає сил для їх реалізації.

Плани росіян на фронті

Як вважає Владислав Селезньов, військовий експерт, ексречник Генерального штабу Збройних сил України, Україні не варто зважати на те, що Росія поставила собі за мету протягом двох місяців захопити всю Донецьку область. Чергові російські заяви про терміни є брехнею.

Аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що з початку року просування РФ на фронті різко зменшилося. Так, у першому кварталі ворог просувався на фронті вдвічі повільніше, ніж у минулому році. На думку аналітиків, причинами цього є українські контрудари, а також атаки дронами на середній відстані.

