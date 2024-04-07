Один з безпілотників влучив у приватний будинок.

Російські загарбники здійснюють повітряну атаку ракетами та дронами на місто Харків. Вже відомо про поранених.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив в Telegram. За його даними, дрон поцілив по приватному будинку.

"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа", - наголосив мер.

Він додав, що місто перебуває під обстрілом. Пролунало два вибухи. "Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", - наголосив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що є пошкодження житлової інфраструктури.

Пізніше мер уточнив, що всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється.

Росія почала активніше бити по Харкову

Останнім часом окупанти активізували ракетні й дронові атаки на Харків. Зокрема, завдають ударів по критичній інфраструктурі.

Внаслідок ударів втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова ТЕЦ-5. Відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін та генераторів. Процес реконструкції обʼєкта може тривати не один рік.

Ситуація в енергосистемі Харкова та області важка. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що існує дефіцит для 300 тисяч мешканців Харкова і загалом для 550 тисяч по області.

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