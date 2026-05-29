РФ вдарила по турецькому судну біля Одещини: спалахнула пожежа, є поранені (фото)

Вночі Росія цілеспрямовано атакувала дроном турецьке судно, що прямувало з одеського порту до Туреччини. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що було атаковано суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа, однак підрозділи Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-Морських Сил ЗС України її вдалося швидко локалізувати.

Водночас внаслідок удару постраждали двоє членів екіпажу, їх було оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

Сьогодні вночі у Румунії в місті Галац дрон впав на житлову багатоповерхівку, влучивши у квартиру на десятому поверсі, внаслідок чого стався вибух, після якого почалася пожежа. Через такий інцидент постраждали двоє людей. Жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець мав гостру реакцію на стрес.

Згодом Міноборони Румунії підтвердило, що безпілотник, який впав на багатоповерховий будинок в Галаці, був російським. У відомстві зазначили, що в ніч проти 29 травня Росія атакувала дронами цивільні та інфраструктурні обʼєкти України біля кордону. Один з російських БпЛА залетів у повітряний простір Румунії й впав на дах житлового будинку в Галаці.

