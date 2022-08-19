За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Сьогодні російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад на Сумщині, зафіксовано понад 70 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, на території Краснопільської громади мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19:40 - 7 "прильотів" з міномета.

"Шалигинська громада: о 16:30 з території РФ росіяни почали бити зі ствольної артилерії - 24 "прильоти". А майже о 18:00 громаду накрили реактивною артою - 40 "прильотів", - зазначив голова ОВА.

Попередньо, обійшлося без втрат, щодо руйнувань - наразі інформація з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 серпня, російські окупанти обстріляли три громади Сумщини: зафіксовано близько 100 "прильотів".

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