ЗСУ продовжують наступ на півдні та сході, завдають окупантам значних втрат та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Цієї доби російські окупаційні війська здійснили чергову спробу повернути контроль над звільненою раніше Андріївкою, що під Бахмутом, та кілька разів безуспішно атакували українські позиції на кількох напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень з ворогом. Зокрема, на Лиманському напрямку українські військові відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, а на Запорізькому - в районі Новодарівки Запорізької області.

Крім того, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ЗСУ успішно відбили атаки росіян в районах Степового, Авдіївки, Веселого, а також 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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Водночас, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

За даними Генштабу, українські захисники та захисниці продовжують наступати та вести штурмові дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там сили оборони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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За даними українських військових, зараз на сході тривають інтенсивні жорсткі бої. Ситуація там залишається напруженою, проте контрольованою. Наразі у Бахмуті противник зосередив значні сили особового складу - понад 10 тис. осіб.

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