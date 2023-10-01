Він також зазначає, що "вагнерівці" жодної тактичної загрози вже не несуть і не нестимуть.

Очільник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, скільки зараз окупантів у Бахмуті і як змінилася російська 25-та армія.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на сході, зокрема біля Бахмуту.

За його словами, зараз на сході тривають інтенсивні жорсткі бої. Ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Ворог продовжує застосовувати свою артилерію, авіацію, танкові підрозділи та гатити з усього, що вони мають, по позиціях Збройних сил України.

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"Зараз ідуть дуже жорсткі бої на північному фланзі. Ворог намагається зупинити наше просування, відбиває всі наші атаки, намагається йти вперед… На південному фланзі ми продовжуємо нашу наступальну операцію, продовжуємо закріплюватися та утримувати досягнуті рубежі", - зазначив Євлаш.

Він додав, що в Бахмуті противник зосередив значні сили особового складу - понад 10 тис. осіб. "Зараз там ідуть важкі бої. Також артилерійської бої. Із застосуванням всієї наявної техніки", - сказав речник.

Євлаш зауважив, що судячи з того, які резерви та сили противник кидає на утримання флангів, зокрема північного та південного, говорити про те, що він збирається залишати цей населений пункт, не доводиться.

Також на запитання щодо російської 25-ї армії Євлаш розповів, що вона замінила 41-шу армію та 76-ту дивізію на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

"25-та армія вже повністю укомплектувалася, її чисельність виросла. Якщо раніше ми говорили про 12 тисяч, то зараз її чисельність складає понад 17 тисяч. Вони зайняли свою позицію поблизу Кремінної: трішки західніше і південніше цього населеного пункту", - сказав він.

Євлаш також зауважив, що підготовка особового складу цього підрозділу - на невисокому рівні. І наразі там не фіксується жодних штурмових дій.

Крім того, на запитання щодо того, що "вагнерівці" начебто повертаються воювати в Україні, Євлаш зазначив, що "Вагнер" знищено і вже жодного "Вагнера" не існує". "Це залишки від тих недобитків, які залишилися ще після того, як "Вагнер" був розбитий наприкінці цієї весни – на початку літа", - сказав він.

Речник додав, що після розформування їхніх військових таборів у Білорусі частина цих військових злочинців поїхала до Африки, частина – додому, а частина – вмерти в українській землі.

"Але це досить поодинокі випадки. Ми фіксуємо декілька буквально таких, що вони приходять на якісь керівні інструкторські посади. Але жодної тактичної загрози вони вже більше не несуть і не будуть нести", - наголосив Євлаш.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Євлаш заявив, що новостворена резервна 25-та загальновійськова армія Російської Федерації, яку загарбники вже кинули на фронт, має проблеми з технікою та особовим складом.

Ця армія новосформована, збиралася вона протягом останнього року з різного контингенту. Це мобілізовані, а також колишні представники розбитих підрозділів, які вже раніше зазнали потужного ураження Силами оборони України на східному напрямку.

Євлаш зауважив, що Росія намагається компенсувати нестачу особового складу завдяки перекиданню на фронт резервів.

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