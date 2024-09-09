Росіяни просунулися біля Часового Яру і Торецька, - ISW (карта)

Водночас біля Покровська росіяни не домоглися жодних підтверджених успіхів.

Російські війська продовжують наступальні операції на Донеччині та змогли незначно просунутися біля Часового Яру та Торецька. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що, згідно з геолокаційними кадрами, російські війська домоглися незначного прогресу на північ від Калинівки (на північ від Часового Яру). Окупанти продовжують наступ у районі Часового Яру, на північ від Часового Яру в напрямку Травневого і на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки.

Крім того, за даними ISW, росіяни просунулися на схід від Торецька.

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"Російські війська продовжували наступальні операції в районі Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки і на південний захід від Торецька біля Сухої Балки 7 і 8 вересня", - пишуть аналітики.

Російські воєнкори стверджували, що українські війська продовжили контратаки в Нью-Йорку і просунулися до центру міста. Водночас, хоча ISW спостерігав геолокаційні кадри нещодавньої контратаки українських військ на північному заході Нью-Йорка та збереження позицій у поселенні, але наразі не бачив візуального підтвердження того, що українські війська відвоювали додаткові території.

Російські війська також просуваються в напрямку Покровська, однак, як зазначають аналітики, не домоглися жодних підтверджених успіхів.

Російські війська намагаються оточити українські війська в Селидовому, однак у ISW немає підтвердження того, що російські війська діють у місті або просуваються на північ чи південь від міста, що може загрожувати українським військам потенційним оточенням.

Східний фронт - що відомо

За даними моніторингового проєкту DeepState, російська армія захопила село Водяне на Донеччині України та ще просунулася в районі Гродівки Покровського району.

Водночас на думку аналітика Віталія Кононученка, наразі Покровськ став для військ Росії другорядною ціллю. За його словами, росіяни наразі намагаються атакувати великими силами з боку Мар'їнки та Вугледара.

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