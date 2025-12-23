Коні пересуваються безшумно і краще справляються з брудом, ніж транспортні засоби.

Російські війська зараз атакують українські позиції верхи на конях, це показує, як змінюється тактика ведення бою в умовах панування безпілотників, пише Forbes.

Так, українські військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади повідомили про виявлення групи російських солдатів, які просуваються до їхніх позицій верхи на конях. Відеозапис, опублікований бригадою, показує, як незабаром після виявлення українські оператори безпілотників атакують кінних солдатів.

На початкових кадрах видно, як російський солдат їде відкритою місцевістю, а український безпілотник слідує за його рухом. Через кілька миттєвостей безпілотник завдає удару, коли солдат намагається ухилитися. Вибух лякає іншого коня, скидаючи вершника, після чого тварина тікає в іншому напрямку, а доля третього кінного солдата залишається неясною.

Як написав Ярослав Трофімов з The Wall Street Journal на X: "Раніше це називали Першою світовою війною з безпілотниками, тому росіяни вирішили використовувати кінні кавалерійські частини".

У коментарі Forbes командир української мінометної батареї 92-ї бригади Анатолій Ткаченко сказав, що це був перший побачений випадок кінної атаки. При цьому він зазначив, що коні пересуваються безшумно і краще справляються з брудом, ніж транспортні засоби.

"Ми знищували їх на мотоциклах, а тепер через бруд вони постійно падають, і мотоцикли ламаються. Тут грає роль безліч факторів", - сказав Ткаченко.

Погодні умови також впливають на адаптацію до умов поля бою. "Зараз у полі такий жахливий бруд, що ніхто не може пройти. Проходячи кілометр, доводиться годину йти пішки, тому що ноги повністю провалюються", - розповів Микола Мельник, колишній офіцер 47-ї механізованої бригади України.

Симптом, а не відродження

Використання коней - це не чиста імпровізація. У жовтні 2025 року російська газета "Коммерсантъ" повідомила, що російські військові вивчають можливість повторного включення кінних підрозділів до складу штурмових частин, що діють на українському фронті. "Коммерсантъ" тоді підкреслив, що будь-яке повернення кавалерії буде обмеженим і значною мірою символічним. Коні дають незначні переваги на місцевості, де транспортні засоби легко виявляються.

"Повернення кінних військ показує, як поля битв, контрольовані безпілотниками, позбавили російську армію свободи пересування. Коли колони постачання постійно піддаються обстрілу з повітря, війська змушені використовувати простіші способи пересування. В Україні навіть вони забезпечують незначний захист. Урок полягає не в тому, що кавалерія повертається на поле бою, а в тому, що безпілотники залишили мало безпечних шляхів для його перетину", - зазначає Forbes.

Війна в Україні - новини

Раніше американський ветеран, який воював в Україні, розповів Business Insider, що бої настільки близькі, що в деяких сутичках із росіянами "іноді можна буквально торкнутися їх дулом гвинтівки".

У цих обмежених просторах як українські, так і російські війська значною мірою покладаються на непримітну і часто недооцінену зброю, яка зараз відіграє ключову роль в окопній війні в Україні - гранати.

