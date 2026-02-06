У двох районах Києва буде більше світла, але є нюанс

Енергетики закликали споживачів вмикати потужні електроприлади по черзі.

ДТЕК пом’якшив графіки відключень світла для будинків у Дніпровському та Дарницькому районах Києва, які залишилися без опалення внаслідок останнього обстрілу Росії. Тобто рішення торкнеться будинків, які отримували тепло з Дарницької ТЕЦ.

Як зазначили у компанії, світло будуть вимикати зранку з 8:00 до 11:00 і ввечері з 18:00 до 21:00. Енергетики закликали споживачів вмикати потужні електроприлади по черзі, щоб уникнути аварій.

"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі - можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", - зазначається у повідомленні.

Водночас, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що пом'якшений графік відключення неможливо запровадити для всіх будинків на Дарниці.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 3 лютого росіяни здійснили чергову масштабну атаку по енергоінфраструктурі в восьми областях України. Удар було спрямовано виключно проти об’єктів теплогенерації з метою заморозити цивільне населення. В одному тільки Києві 1100 житлових будинків були відрізані від теплопостачання.

Внаслідок атаки РФ Дарницька ТЕЦ тимчасово зупинила свою роботу. Її відновлення триватиме щонайменше два місяці.

