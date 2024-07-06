Ворожий склад з БК взлетів у повітря разом з загарбниками.

Російські окупанти були знищені разом зі складом з боєкомплектом за допомогою дрону. Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада у Telegram.

Зазначається, що бійці з роти розвідки цієї бригади виявили росіян, які дуже активно складали ящики біля будинку.

"Інформація оперативно була передана нашим побратимам зі зведеного загону Бродяги. Воїни екіпажу Шуліка 411 ОББпАК миттєво відправили туди FPV-дрон. Одне влучання — жирна ціль знищена", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ворожий склад з БК взлетів у повітря разом з окупантам.

На відео видно, що після влучання відбувається сильний вибух, потім вибухи повторюються.

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У 47-й ОМБр розповіли про тактику росіян. За словами речниці бригади Анастасії Блищик, Покровський напрямок фронту в Україні потребує більше уваги та додаткового забезпечення кількістю боєприпасів, адже зараз там відбуваються найгарячіші бої.

Росіяни штурмують переважно піхотою, при цьому зменшилось застосування керованих авіаційних бомб, але побільшало ворожих FPV-дронів.

Вона зазначила, що за останній місяць на полі бою ворог зстосовує бронетехніку дуже рідко, бо техніки дуже багато знищено. За словами Блищик, якщо зробити обліт із дрона, то можна побачити цілі кладовища знищеної бронетехніки - і це тільки в смузі відповідальності 47-ї ОМБр.

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