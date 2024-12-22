Лідери оборонної промисловості та суміжних секторів останніми місяцями забили на сполох.

Війна в Україні виснажує російські запаси зброї швидше, ніж може виробляти її військово-промисловий комплекс. При цьому високі відсоткові ставки є критичними для оборонного сектору.

Як пише Fortune, з’являється все більше доказів того, що російський військово-промисловий комплекс наближається до межі після майже трьох років бойових дій в Україні.

Правитель країни-агресорки Володимир Путін мобілізував економіку для вторгнення, що призвело до вливання величезних обсягів державних коштів в оборонку та низького рівня безробіття, оскільки люди працездатного віку будують зброю на заводах або служать на фронті.

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Все ці підштовхнуло інфляцію в РФ до 9%. Навіть Путін був змушений визнати, що це "тривожно". На тлі цього Центральний банк РФ підвищив свою базову ставку до 21%, щоб стримати ціни, але жорстка монетарна політика впливає на бізнес.

Лідери оборонної промисловості та суміжних секторів, які мають вирішальне значення для військової машини, останніми місяцями забили на сполох. Глава державного збройового гіганта "РосТех" спрогнозував, що якщо ставки залишаться високими, "то практично більшість наших підприємств збанкрутує".

Власник російського металургійного гіганта "Северсталь" наголошує, що підприємствам вигідніше скорочувати обсяги операцій і зберігати гроші в процентних депозитах. Керівник Челябінського ковальсько-пресового заводу на економічному форумі попередив, що ключові сфери машинобудування можуть "розвалитися".

Співробітник Євразійського центру Карнегі Олександра Прокопенко зазначила, що підрядники в російській оборонній промисловості скаржаться на неплатежі та вищі витрати на фінансування. Згідно з прогнозом аналітиків, російська економіка не зможе витримати війну проти Україні в наступному році, оскільки закінчаться можливості замінювати втрати на полі бою за рахунок зброї зі складів.

Так, за місяць росіяни втрачають близько 320 стволів танків і артилерійських гармат, однак російські заводи можуть виробляти лише 20 одиниць щомісяця. Це змушує Кремль копатися в застарілих радянських запасах. Ба більше, для потреб військових забрали навіть 50 танків і бронетехніки 1950-х років, які використовувала для зйомок найбільша російська кіностудія.

"Я знав, що вони їм потрібні, тому зв'язався з Міноборони, і вони забрали ці машини", - сказав Путіну гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров під час зустрічі.

Наслідки війни в Україні для РФ

Минулого місяця Інститут вивчення війни заявив, що на Росію в найближчому майбутньому чекають серйозні проблеми. За оцінкою аналітиків, економіка агресора виявилася не такою стійкою, як стверджує Кремль.

Президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан заявляв, що Росія має економічний запас до кінця наступного року і її треба дотиснути. Після цього в їхньої економіки має статися обвал.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський сьогодні зазначав, що Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 900 одиниць ППО.

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