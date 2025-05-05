Щодо великого наступу росіян, який нібито має початися в травні-червні, військовий припустив, що він буде або на Донбасі, або на Сумщині.

ЗСУ отримали обіцяний державою мільйон дронів і він навіть вже давно закінчився, тому військовим треба більша кількість.

Про це сказав відомий військовий блогер, снайпер та аеророзвідник, сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) в інтерв'ю радіо Свобода.

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"Так, треба більше. Колись була фраза, що ми контрактуємо 4 млн дронів, я можу сказати, що на 2025 рік – це плюс-мінус вже наша потреба. Тобто підрозділів стає більше, дронів треба більше, інтенсивність боїв більша. Ми зараз знищуємо близько 1200 окупантів на день, і ми не можемо стабілізувати лінію фронту", - деталізував військовий.

Карпюк зазначив, що треба вийти на показник 1500-2000 в день і тоді українські військові зможуть зупинити окупантів.

"Наші можливості зі знищення ворога поки що занадто слабкі, для того, щоб цю навалу зупинити. Тому в цьому аспекті нам треба додавати. І я маю надію, що цей процес буде тривати", - сказав Serg Marco.

Щодо великого наступу росіян, який нібито має початися в травні-червні, військовий припустив, що він буде або на Донбасі, або на Сумщині.

"Думаю, що вони полізуть на Донбасі і можливо на Суми. Бо вони перебувають дуже близько до кордону, там просто можна за мінімального просування артилерією місто обстрілювати і тероризувати його", - висловився військовий.

Але, на думку Карпюка пріоритет ворога все таки Донецька область. "Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Білицьке, Костянтинівка. Вони там будуть підсилюватись. В них є плюс – "зеленка", яка все ж таки приховує переміщення", - сказав він.

"Наш плюс – літо і переважно гарна погода... Літо – це час, коли ти все бачиш, все контролюєш, умови здебільшого ідеальні для дронів. Висока трава, яка дуже гарно приховує мінування. Думаю, вони спробують використати свій потенціал, але нам є чим відповісти", - підсумував військовий.

Великий наступ росіян

На початку квітня стало відомо, що Росія посилює наступ на фронті, є загроза прориву. Тоді українські військові казали, що росіяни значно посилили тиск на гарячих ділянках фронту, зокрема у Донецькій області.

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