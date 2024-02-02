Командир роти УБпаК пояснив своє ставлення до залучення у процес масштабування безпілотників тих, хто ще навчається в школі.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко поділився думкою, як він ставиться до виготовлених українцями в домашніх умовах дронів. Також він розповів, чи варто залучати до їх збору різну вікову категорію громадян, в тому числі тих, хто ще вчиться в школі.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що в нашій країні зараз іде національна визвольна війна, результатом якої має бути виключно перемога України.

"Ми боремося за виживання української нації. Саме тому, якщо ми кажемо про технічне обладнання і можливості збирати необхідні речі для фронту поза навчальний час, я не бачу жодних проблем в тому, щоб це було як додаткове навантаження. Є такі уроки праці, якщо мені не зраджує пам’ять, в шкільній програмі вони зараз присутні. Можна збирати деяку кількість за певними технічними характеристиками, за цим має спостерігати викладач безпосередньо", - акцентував Федоренко.

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Він додав, що взагалі підтримує власноручне збирання дронів для допомоги фронту різною віковою категорією українців.

"Я ставлюся достатньо позитивно і поясню чому. Тому що по факту, вже станом на сьогоднішній день значна кількість українців збирають певну кількість дронів. Починаючи від школярів, які не є повнолітніми, але вони в себе вдома цим займаються. Наприклад, у нас є хлопець з Харківщини, який щомісяця нам в підрозділ передає 30 дронів. Це орієнтовно 15 вражених ворожих цілей, тобто один робочий день розрахунка в полі", - підкреслив захисник.

Командир роти УБпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр вважає, що процес масштабування дронів в Україні має розвиватись двома шляхами.

"Один має переводити нашу промисловість на військові рейки, другий - максимально занурювати цивільне суспільство в допомогу Силам оборони. Як за рахунок донатів, по можливості, так і відповідно, фахово, по збиранню чи виробництву тих чи інших технічних засобів. Більше того, за рахунок таких ініціатив ми зможемо визначити певну кількість людей, яких можна буде потім долучити до тих виробництв, які зараз масштабуються в середині нашої держави. Тому, всі мають працювати на поточний момент на перемогу", - акцентував Федоренко.

Він констатував, що Силам оборони вже допомагають виконувати поточні завдання всі українці, серед них є ті, хто ще навчається, є пенсіонери, а також до допомоги долучаються цілими громадами.

Виробництво безпілотників в Україні - деталі

В Україні активно розвивається масове виробництво безпілотників, але поки компанії –виробники набирають обертів, у Мінцифри запропонували українцям виготовляти дрони власноруч та приєднуватись до проекту "Народний дрон". Ця ініціатива передбачає походження інженерного курсу, завдяки якому можна навчитись збирати 7-дюймові FPV-дрони навіть в домашніх умовах.

Відомо, що Україна має амбітну мету виготовити мільйон дронів в поточному році, водночас українські захисники говорять про те, що Збройним силам потрібно приблизно два-три мільйони дронів на рік.

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