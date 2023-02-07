Шойгу на селекторній нараді заявив про нібито повний контроль з боку армії окупантів над низкою українських міст.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та активізує конфлікт з "вагнерівцями".

"Пропагандистська агенція країни-окупанта "ТАСС" повідомила про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку армії окупантів над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької. Він також згадав про "успішний" розвиток бойових дій під Бахмутом і Вугледаром, наголосив, що всі зазначені "здобутки" є результатом дій ЗС РФ. При цьому, Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили приватної військової компанії "Вагнер", – йдеться у повідомленні.

Натомість, як наголосили в ГУР, кадрова російська армія має лише епізодичну роль "сил підтримки". Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ.

Відео дня

Також у розвідці підкреслили, що з міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ.

"Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків", – зазначили в ГУР.

Російські фейки про війну в Україні

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про війну в Україні та українських військових. Так, наприкінці січня 2023 року в Росії видали чергову страшилку про американські експерименти над українцями. Цього разу там розповіли байку про досліди з ВІЛ-інфекцією над бійцями ЗСУ.

Крім того, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що окупанти пішли в наступ на півночі Харківщини. У Центрі протидії дезінформації заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, як і інші свіжі фейки РФ.

Не втомлюються російські пропагандисти вигадувати байки і про президента України Володимира Зеленського. Вже кілька місяців про українського лідера говорять крізь призму "містики". Цього разу рупори Кремля показали дивний сюжет про Зеленського та "вашингтонських відьом".

Вас також можуть зацікавити новини: