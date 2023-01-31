Рупори Кремля показали дивний сюжет про Зеленського та "відьом" та Люцифера.

Російська пропаганда не втомлюється штампувати нові фейки про українського президента Володимира Зеленського. Вже кілька місяців про українського лідера говорять крізь призму "містики". Цього разу рупори Кремля показали дивний сюжет про Зеленського та "вашингтонських відьом".

Фрагмент кринжового сюжету опублікував український активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він додав, що роспропаганда продовжує розганяти нісенітниці про "бісів", а тепер ще й про "відьом".

Роспропагандисти, зокрема, звернули увагу на кадри з історичного виступу Зеленського в Конгресі й момент, коли його обіймає спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час вручення українського прапора з Бахмута. Втім, замість американської політикині пропагандисти показали літню жінку у лахмітті.

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"Ці кадри з Конгресу США журналісти назвали благословенням Люцифера. Вашингтонські відьми в екстазі від ручного бісеняти", - заявили пропагандисти у сюжеті про містичні нісенітниці про "дату судного дня бандерівської України".

Як росіян зомбують "містикою"

Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

Згодом російська пропаганда зрозуміла, що вже зомбувала населення пророцтвами "діда Ванги", а тепер знайшла ще й "посланника Ванги" з Афганістану. Він нібито "напророчив" наближення падіння Європейського Союзу.

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