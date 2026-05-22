Нова паливна криза: в окупованому Севастополі ввели обмеження на продаж бензину

Призначений Кремлем "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя попросив поставитися до ситуації з розумінням

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі ввели талони на продаж дизельного палива та обмежили відпуск бензину до 20 літрів в одні руки через результативні удари українських дронів по НПЗ Росії, пише The Moscow Times.

Як написав у своєму Telegram-каналі "губернатор" Михайло Развожаєв, обмеження стосується найбільшої мережі АЗС міста – ТЕС.

"Зараз існують певні логістичні складнощі, причини яких відомі. Щоб уникнути ажіотажу, як і минулого разу, вводимо захід, який уже довів свою ефективність", – написав Развожаєв.

"Губернатор" також попросив місцевих жителів "поставитися до ситуації з розумінням" і "не створювати штучного ажіотажу".

The Moscow Times зазначає, що проблеми з паливом спостерігаються не тільки на тимчасово окупованій території України. Раніше на відсутність бензину марок АІ-92 та АІ-95 на автозаправках почали скаржитися в Рязані.

"Перед роботою проїхав три заправки в Жовтневому районі, не знайшов 95-го. При цьому заправник у "Повному баку" сказав, що пільги за дисконтною карткою тепер не діють. За мною під'їхав водій і сказав, що й 92-го немає на багатьох заправках", – розповів журналістам про ситуацію з паливом місцевий житель.

Тим часом у Міненерго РФ заявили, що ситуація з постачанням бензину та дизеля на АЗС залишається "стабільною та контрольованою", а перебоїв із забезпеченням регіонів "не зафіксовано". У Кремлі теж не бачать ризиків паливної кризи на тлі ударів українських дронів по російських НПЗ.

"У деяких районах може скорочуватися виробництво. Це, до речі, пов'язано і з сезонними профілактичними роботами. Але в цілому весь паливний баланс розрахований і має необхідну компенсаційну систему", – стверджує прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Атаки на російські НПЗ – останні новини

За даними ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські НПЗ ставали мішенями понад 150 разів. В результаті ударів українських дронів виробництво нафтопродуктів було скорочено або зупинено майже на всіх великих нафтопереробних заводах у центральній Росії.

Повністю зупинили роботу Рязанський і Московський НПЗ, а також "Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф") у Ленінградській області.

При цьому низка інших російських НПЗ, які могли б компенсувати втрату нафтопродуктів з пошкоджених заводів у центральній частині РФ, були атаковані й зупинені або працюють не на повну потужність. Зокрема, наразі простоює НПЗ "Пермнефтеоргсинтез", який може переробляти 13 млн тонн нафти на рік, а Новокуйбишевський НПЗ (8 млн тонн на рік) працює приблизно на чверть потужності.

