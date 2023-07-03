Командувач зазначив, що є просування на флангах.

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський розповів про успіхи бійців Сил оборони на Бахмутському напрямку. Українські захисники просунулися по фалангах.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах і ефективне знищення росіян", - повідомив командувач у своєму Telegram-каналі.

При цьому Сирський опублікував відео, на якому 17-а окрема танкова бригада "працює" по російському танку з САУ М-109. За його словами, воїни вдало відпрацювали та знищили позиції окупантів.

Бої за Бахмут - останні новини

Бої за місто-фортецю Бахмут йдуть вже 10 місяців. Російські окупанти оголосили про захоплення населеного пункту, але українські захисники не віддають ініціативу на флангах.

2 липня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ мають успіхи біля Бахмута. За його словами, стан справ на Бахмутському напрямку змінився і ініціативу тепер утримують ЗСУ.

У свою чергу заступник Міністра оборони Ганна Маляр вказала, що сьогодні, 3 липня, ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. Сили оборони досягли певного успіху.

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